Кибербуллинг или интернет-травля — волна оскорблений или угроз в социальных сетях или мессенджерах в адрес конкретного человека.
Интернет-травля — это современная проблема, которая гораздо масштабнее, чем кажется.
подростков сталкивались с кибербуллингом
буллеров ведут себя агрессивно ради развлечения
Лучше всего - юмором и здоровым безразличием к происходящему.
Узнай истории известных блогеров
Как они пережили травлю, а также их советы и слова поддержки
Есть 3 типа участников травли
Узнай, как лучше всего вести себя, оказавшись в одной из ролей
Сломай логику беседы юмором и абсурдом
Лучше не замыкаться, а сообщить в техподдержку соцсети, рассказать друзьям, родителям или поговорить с психологом.
Просить о помощи не стыдно
Близкие и профессионалы всегда рядом, чтобы помочь тебе
Чтобы понять, чем шутки отличаются от травли, пройди короткий тест.
Выплескивая эмоции и негатив в интернет, помни, что по ту сторону экрана – такой же человек.
Ты его не видишь и даже можешь не знать о нём ничего.
Но даже безобидная шутка может глубоко его ранить, а иногда и привести к более страшным последствиям.
От этого хорошо всем
Хочется эмоций - пошути с друзьями, которые точно знают, что ты не желаешь им зла.
Чтобы лучше разобраться, что такое кибербуллинг и как его вычислить, пройди короткий тест и получи стикерпак против травли.
Может, это простодружеская перепалка?
Тебе не всегда понятно, что происходящее - кибербуллинг
Если нет, вдруг я сейчас вступлюсь, и агрессия переключится и на меня?
Не будь равнодушным
Напиши в администрацию соцсети или предложи поддержку жертве кибербуллинга
Чтобы понять, чем шутки отличаются от травли, пройди короткий тест.
Чтобы лучше разобраться, что такое кибербуллинг и как его вычислить, пройди короткий тест и получи стикерпак против травли.
Теперь ты знаешь, как себя вести
Надеемся, тебе не придется столкнуться с буллингом.
Но если однажды все же станешь участников интернет-травли, теперь ты знаешь, как себя вести.