КиберЗОЖ
Кибербуллинг
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Кибербуллинг или интернет-травля — волна оскорблений или угроз в социальных сетях или мессенджерах в адрес конкретного человека.

Интернет-травля — это современная проблема, которая гораздо масштабнее, чем кажется.

55%

подростков сталкивались с кибербуллингом

46%

буллеров ведут себя агрессивно ради развлечения

55%
считают публичную поддержку жертвы вообще бессмысленной
Самыми популярными поводами для травли становятся:
внешность
личностные особенности
национальная принадлежность
Что делать, если ты стал жертвой или свидетелем травли? Как ответить агрессору?

Лучше всего - юмором и здоровым безразличием к происходящему.

Скролль дальше и обо всем узнаешь!

Узнай истории известных блогеров

Как они пережили травлю, а также их советы и слова поддержки

Люба Бич!
История №1
Лера Изумруд
История №2

Есть 3 типа участников травли

Узнай, как лучше всего вести себя, оказавшись в одной из ролей

жертва
Мы приготовили для тебя классный инструмент: стикерпаки с готовыми ответами на травлю, чтобы выйти из беседы, не вовлекаясь в нее эмоционально. Пройди тест и качай!
Агрессоры и тролли ждут, когда ты начнешь оправдываться, поэтому пытаться аргументированно общаться — бесполезно

Сломай логику беседы юмором и абсурдом

Если ты переживаешь из-за травли

Лучше не замыкаться, а сообщить в техподдержку соцсети, рассказать друзьям, родителям или поговорить с психологом.

Просить о помощи не стыдно

Близкие и профессионалы всегда рядом, чтобы помочь тебе

агрессор

Чтобы понять, чем шутки отличаются от травли, пройди короткий тест.

Выплескивая эмоции и негатив в интернет, помни, что по ту сторону экрана – такой же человек.

Ты его не видишь и даже можешь не знать о нём ничего.

Но даже безобидная шутка может глубоко его ранить, а иногда и привести к более страшным последствиям.

От этого хорошо всем

Хочется эмоций - пошути с друзьями, которые точно знают, что ты не желаешь им зла.

наблюдатель

Чтобы лучше разобраться, что такое кибербуллинг и как его вычислить, пройди короткий тест и получи стикерпак против травли.

Может, это простодружеская перепалка?

Тебе не всегда понятно, что происходящее - кибербуллинг

Если нет, вдруг я сейчас вступлюсь, и агрессия переключится и на меня?

Не будь равнодушным

Напиши в администрацию соцсети или предложи поддержку жертве кибербуллинга

жертва
Мы приготовили для тебя классный инструмент: стикерпаки с готовыми ответами на травлю, чтобы выйти из беседы, не вовлекаясь в нее эмоционально. Пройди тест и качай!
агрессор

Чтобы понять, чем шутки отличаются от травли, пройди короткий тест.

наблюдатель

Чтобы лучше разобраться, что такое кибербуллинг и как его вычислить, пройди короткий тест и получи стикерпак против травли.

Теперь ты знаешь, как себя вести

Надеемся, тебе не придется столкнуться с буллингом.
Но если однажды все же станешь участников интернет-травли, теперь ты знаешь, как себя вести.